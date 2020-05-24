2020-05-24T11:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 мая 2020: диагноз подтвердился у 97 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 24 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 мая 2020: диагноз подтвердился у 97 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 24 мая 2020: диагноз подтвердился у 97 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский.

Все заразившиеся были своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Также, за прошедшие сутки в тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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