Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 23 мая 2020 года составило 78 человек

По данным оперативного штаба, на 23 мая за минувшие сутки после лечения от коронавируса было выписано еще 78 жителей Тульской области. Туляки узнали о своей победе над болезнью после пришедших отрицательных результатов анализов на коронавирус.

Отметим, что на сегодняшний день общее количество победивших коронавирусную инфекцию в регионе составило 1182 человека.

Также, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 90 человек. В число заболевших вошли жители Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.