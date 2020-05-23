Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 мая 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 90 человек. В число заболевших вошли жители Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заразившиеся своевременно изолированы и находятся на контроле врачей.

Отметим, по данным на 23 мая, общее количество заболевших коронавирусом людей в Тульской области составило 3005 человек.

Отметим, что также за минувшие сутки после лечения от коронавируса выписали еще 78 жителей региона.