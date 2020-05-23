2020-05-23T11:20:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 мая 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 23 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 мая 2020: диагноз подтвердился у 90 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 23 мая 2020: диагноз подтвердился у 90 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 90 человек. В число заболевших вошли жители Тулы, Донского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заразившиеся своевременно изолированы и находятся на контроле врачей.

Отметим, по данным на 23 мая, общее количество заболевших коронавирусом людей в Тульской области составило 3005 человек.

Отметим, что также за минувшие сутки после лечения от коронавируса выписали еще 78 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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