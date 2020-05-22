Бывшего владельца ТЦ "Первый" задержали в Новомосковске

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Экс-владельца торгового центра "Первый" в Новомосковске задержали. В его квартире и на принадлежащих ему объектах прошли обыски и изъятие документов.

В ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела, связанным с хищением денежных средств при строительстве муниципального Центра единоборств.

Ранее здание ТЦ «Первый» принадлежало ООО «Энергопроминвест». Организации, которую связывали с экс-главой Новомосковска Вадимом Жерздевым. Напомним, Вадима Жерздева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, он отбывал срок в колонии и в этом году вышел на свободу.