2020-05-21T18:25:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Выпускные в школе в Тульской области 2020: будут ли проходить и когда состоятся

Рассказываем, как пройдут главные события в жизни учеников школ - последний звонок и выпускной
Мария ВЛАСОВА
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Выпускные в школе в Тульской области 2020: будут ли проходить и когда состоятсяВыпускные в школе в Тульской области 2020: будут ли проходить и когда состоятсяФото: Алексей ФОКИН
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Коронавирус перевернул привычный уклад жизни с ног на голову. Ощутили на себе это в том числе выпускники. Праздник, который начали планировать, еще в начале учебного года оказался под угрозой срыва. Сроки снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, а также на работу кафе и ресторанов пока остаются неизвестны. И если до выпускных вечеров еще как минимум месяц, то последние звонки в школах уже на носу.

В основном их планируют проводить онлайн. Поздравления прозвучат на электронных платформах. Именно так планируют поступить, к примеру, в лицее № 2. Последний звонок состоится в онлайн-формате 25 мая. Выпускники готовят поздравления и благодарственные слова для учителей, в свою очередь последние также преподнесут сюрприз для школьников.

- Мы понимаем, что жизнь продолжается. И это, конечно, значимый день для всех выпускников. Последние звонки, конечно, будут проводиться в школах с помощью дистанционного режима. Так как это подходит под период ограничительных мероприятий. А именно: 25 мая в большинстве школ Тульской области и во всей Российской Федерации будет поддержан онлайн-марафон последних звонков «Всероссийский онлайн-звонок», - отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Такой онлайн-формат стал уже традиционным за последние 2 месяца. Именно столько длится дистанционное обучение школьников. На виртуальном последнем звонке ребята смогут увидеть друг друга. К ним смогут присоединиться родители. Глава регионального ведомства также подчеркнула, что это «не заменит трогательных вечеров в школах», но мера является вынужденной.

С выпускными вечерами ситуация сложнее. Обычно их проводят после сдачи ЕГЭ. Но в этом году срок сдачи единого государственного экзамена сдвинулся из-за пандемии на 29 июня.

- Выпускной должен был состояться 28 июня. Сейчас он перенесен на июль. Точной даты нет в связи с тем, что ситуация неоднозначная, - рассказывает мама выпускницы 11 класса Татьяна Алешичева. - Мы начали готовиться к выпускному с 1 сентября 2019 года. Тогда же договорились с фотографом, провели осеннюю и зимнюю фотоссесии для альбома. Сейчас ищем студию, чтобы фотограф мог снять выпускников по одному человеку. А еще в декабре начали выбирать платье, оставили предоплату визажисту, парикмахеру. Сейчас все даты записи перенесены. Все понимают нашу ситуацию. Все очень ждут этого события и идут на встречу. Кстати, цены на услуги специалистов не изменились. Ресторан также сообщил о готовности подстроиться под нас. Никто деньги не забирает, потому что все надеются, что праздник будет. Это знаменательное событие в жизни каждого ученика. Хотелось бы его все-таки осуществить. Да и дети не хотят онлайн формат, а хотят ощутить в полной мере торжество. Ведущий с ребятами также постоянно на связи: они общаются онлайн, что-то придумывают. Работа идет.

Впрочем, и остальные родители выпускников настроены решительно – если ситуация не наладится в июле, торжество перенесут на август. Главный праздник в жизни каждого выпускника состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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