Жительница Тульской области, разместившая фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка", попала под уголовное дело

Вопиющий случай произошел во время проведения виртуальной акции "Бессмертный полк - онлайн". На сайте гражданской инициативы неизвестные разместили фотографии нацистских преступников - Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Причастных к этому установили во многих регионах страны. Среди них оказалась и Тульская область.

По предварительным данным, 8 мая девушка была дома, когда решила зарегистрироваться на сайте «Бессмертный полк – онлайн». После этого разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера. При этом сопроводила изображение комментарием о том, что на нем запечатлен Герой Великой отечественной войны и Второй мировой войны.

Обстоятельства произошедшего и мотивы жительницы Тульской области сейчас выясняют следователи.

Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области по данному факту возбудил уголовное дело. Девушке вменяют реабилитацию нацизма.

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