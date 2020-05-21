В Тульской области больных коронавирусом начнут принимать два новых инфекционных госпиталя. Один из них находится на базе инфекционного корпуса Алексинской районной больницы №1.

Он рассчитан на 150 коек, 105 из которых обеспечены кислородом. В госпиталь будут направлять пациентов из Алексинского, Заокского, Ясногорского и Дубенского районов.

Еще один инфекционный госпиталь развернут в 2 корпусах Тульской областной клинической психиатрической больницы №1 им. Н.П. Каменева в поселке Петровский.

С 19 мая после ремонта готов к приему больных один корпус, оборудованный системой кислородоснабжения на 88 коек. Здесь также обустроили подъездные пути и площадку для дезинфекции автомобилей скорой помощи.

Ремонт второго корпуса завершат к 27 мая. Он будет рассчитан на лечение без применения системы кислородоснабжения. Таким образом, дополнительно введут еще 88 коек для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Всего к концу мая в регионе будет создано более 2 тысяч коек для таких пациентов.