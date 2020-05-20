Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 мая 2020 года: скончался 1 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За прошедшие сутки стало известно о еще одном летальном исходе от коронавируса. В тульской больнице скончался 67-летний житель Щекина с подтвержденным диагнозом. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Количество умерших пациентов в Тульской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 20.
ИСТОЧНИК KP.RU