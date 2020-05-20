Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 мая 2020: диагноз подтвердился у 98 человек

По состоянию на 20 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 98 человек. Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

12 из заболевших работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заразившимися. Всех больных своевременно изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 735 человек.