В Тульской области коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучреждений

Коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучреждений. Все они получают помощь. В тяжёлом состоянии сейчас медработников нет. Об этом сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Еще порядка 500 медиков протестируют на наличие антител к вирусу.

Всего в регионе 2 637 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. На COVID-19 обследовали более 53 тысяч жителей области.