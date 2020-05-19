2020-05-19T11:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучреждений

Еще порядка 500 медиков протестируют на наличие антител к вирусу
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В Тульской области коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучрежденийВ Тульской области коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучрежденийФото: Алексей ФОКИН
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Коронавирус подтвердился у 470 сотрудников медучреждений. Все они получают помощь. В тяжёлом состоянии сейчас медработников нет. Об этом сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Еще порядка 500 медиков протестируют на наличие антител к вирусу.

Всего в регионе 2 637 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. На COVID-19 обследовали более 53 тысяч жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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