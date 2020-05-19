В Тульской области обрушился частный дом: из-под завалов спасли мужчину
В одном из частных домов Ясногорска в ходе проведения демонтажных работ произошло обрушение несущих конструкций.
Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть одного из пострадавших. Еще одного пострадавшего обнаружили при осмотре завалов росгвардейцы.
Сотрудники ведомства вместе со спасателями подняли перекрытия с помощью автомобильных домкратов и подручных строительных материалов.
В результате из-под завала удалось извлечь 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.
Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении Ясногорской больницы. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU