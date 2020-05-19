Пришкольные лагеря в Тульской области откроются в августе

В Тульской области проведение оздоровительной кампании детей отменено до 15 июля. В связи с этим скорректированы сроки организации отдыха и оздоровления школьников летом 2020 года.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята, обучающиеся в государственных образовательных организациях, подведомственных минобразования Тульской области, отдохнут в 3-4 смены (июль — август 2020 года) на базе загородных оздоровительных учреждений.

Из 6 профильных лагерей на базе загородных оздоровительных учреждений будут работать только 3 (лагерь «Звонкая слобода» для творческих коллективов области; лагерь «Кванториум» научно-технической направленности; лагерь «Летняя многопрофильная школа» для одаренных детей). Их участниками станут 423 ребенка. Лагеря будут также работать в 3-4 смены.

Скорректирована работа и пришкольных лагерей.

- С учетом сложившихся обстоятельств изменяются сроки проведения на базе государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Тульской области, лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП). Организация ЛДП с участием 87 обучающихся переносится с июня 2020 года на август 2020 года, - сообщили «КП-Тула» в региональном министерстве образования.