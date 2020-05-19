«ЛАЗАРЕВСКАЯ ЛАВКА» всегда рядом

А вы задумывались, почему по-настоящему натуральные мясные продукты нечасто встретишь в супермаркетах?

Кроме натуральных мясных и молочных продуктов, здесь можно купить и сопутствующие товары - хлеб, соусы, подсолнечное масло, напитки и т. д.

Крупным сетям неудобно работать с производителями такой продукции. Качественная еда из натурального мяса, включая колбасу, сосиски, деликатесы или полуфабрикаты, имеет меньший срок годности, требуют больше внимания при транспортировке, хранении и выкладке на витрину. Чем натуральнее продукт по составу, тем меньше он может лежать на прилавке. Получается, что принимать такой ассортимент придется небольшими партиями, но часто, что для сетевиков не удобно.

Вывод: натуральную и здоровую продукцию надо покупать в фирменных магазинах производителя.

"Лазаревские" колбасы и сосиски - полезно, вкусно, натурально!

Тулякам и жителям региона в этом вопросе крупно повезло. В Тульской области работает мощное агропромышленное предприятие замкнутого цикла - ПХ «Лазаревское». Племенное хозяйство реализует фермерский принцип: от поля – до прилавка, производит только натуральную здоровую продукцию. «Лазаревское» - одно из крупнейших агропромышленных предприятий региона, со своей историей и огромным опытом. У производителя есть собственная торговая сеть «Лазаревская лавка»: на сегодня это 15 магазинов в Туле и 9 в области.

Истоки качества

Нежность и вкус мяса начинаются со сбалансированного корма и заботы о здоровье поголовья. У ПХ «Лазаревское» 25 000 гектаров собственных посевных площадей, где выращивают пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, подсолнечник, рапс… Собранный урожай - основа для производства качественного комбикорма, который сбалансирован с учетом породы и возраста животного. В кормах нет генетически модифицированных продуктов, благодаря этому мясо получается нежным, экологически чистым и безопасным для здоровья.

Продукты в сети "Лазаревская лавка" всегда свежие, потому что привоз осуществляется ежедневно.

Сегодня «Лазаревское» выпускает более 200 видов мясной продукции. Являясь системообразующим предприятием, оно работает на полную мощность и в условиях пандемии.

В 2019 году на производстве прошла большая реконструкция: открылись новые цеха. Ежедневно предприятие производит 5 тонн колбасы, 3 тонны полуфабрикатов и более 600 кг деликатесов.

Полезно и вкусно

В «Лазаревском» действуют строгие правила контроля качества. Только после проверки в собственной лаборатории продукция отправляется на переработку.

Колбасу, мясные деликатесы и полуфабрикаты производят из охлажденного мяса, чтобы максимально сохранить его полезные свойства.

Продукция изготавливается по проверенным рецептам, без искусственных добавок. Специи только натуральные: черный перец, сахар, мускатный орех, в качестве регулятора кислотности - лимонная кислота. Большинство позиций ассортимента производят в соответствии с ГОСТ, остальные (при отсутствии госстандарта) – по требованиям ТУ.

Молочную продукцию «Лазаревское» выпускает более 8 лет. Молоко, масло, сыр, сметана, творог, ряженка - все полезное, натуральное и вкусное, как у бабушки в деревне.

Основа молочной продукции «Лазаревского» - сырье собственного производства. Оно ежедневно проходит лабораторный контроль на жирность и микробиологию. Благодаря современному оборудованию «Лазаревское» молоко сохраняет свежесть до 72-х часов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Андрей Губарев:

- Удобно, когда твой любимый магазин рядом с домом. В «Лазаревской лавке», кроме мясной продукции, покупаю молочные продукты, сыр, хлеб, кетчуп, майонез и др. Фарш здесь отменный - котлеты из него выходят сочные и вкусные. «Лазаревская» продукция долго не хранится, потому что без консервантов. А тут привоз каждый день, все всегда свежее.

"Лазаревская лавка" на ул Пузакова, дом 5.

Фирменные магазины ПХ «Лазаревское» в Туле:

ул. Михеева, 23, +7 (910) 553-02-87;

ул. 9 Мая, 5, +7 (953) 193-57-91;

ул. Металлургов, 43-б, +7 (953) 441-28-37;

ул. Металлургов, 90, +7 (910) 150-04-80;

ул. Ложевая, 133 (ост. «Ул. Калинина»), +7 (953) 960-52-99;

ул. Кутузова, 33, +7 (953) 960-52-93;

ул. Максима Горького, 12, +7 (950) 920-08-83;

ул. Дм. Ульянова, 2, +7 (953) 185-89-73;

ул. Первомайская, 9, +7 (950) 920-08-78;

ул. Марата, Плехановский рынок, +7 (953) 441-28-47;

пр. Ленина, 131-в, +7 (953) 193-57-81;

ул. Пузакова, 5, +7 (953) 185-85-51;

пр. Ленина, 30, +7 (953) 441-28-38;

Калужское шоссе, 2, +7 (915) 680-60-17;

ул. Кауля, 18, +7 (910) 161-52-79.

www.lazarevo.ru

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