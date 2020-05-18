Два музея Тульской области претендуют на награду «Европейский музей года». Это музей оружия и музей-заповедник "Куликово поле".

Для того чтобы стать участником конкурса необходимо, чтобы учреждение открылось не ранее 3 лет назад или же были существенно модернизированы его экспозиции. Номинанты из Тульской области соответствуют второму условию.

В 2016 году музей-заповедник "Куликово поле" представил новый комплекс в деревне Моховое с экспозицией "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение".

В 2017 году музея оружия открыл современную мультимедийную постоянную экспозицию «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».