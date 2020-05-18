Тульская область вошла в число регионов с умеренно неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

Статистика по новым случая заражения COVID-19 в Тульской области меняется ежедневно. Общее число заболевших уже превысило 2,5 тысячи человек. Но пик заболеваемости по пессимистичному прогнозу, который приводит Megaputer Intelligence, еще впереди - 29 мая. Также сообщается о реалистичном сценарии. Исходя из него: пик уже пройден.

Общее число заболевших превысило 2,5 тысячи человек

В целом картина по региону пока неутешительна. Такая же еще в 6 регионах страны.

- Во всех регионах, в которых число активных случаев инфицирования выше 1500 складывается умеренно неблагоприятная ситуация с развитием инфицирования, исключение составляет Мурманская область (рост числа активных случаев инфицирования замедлился), - отмечается в исследовании, которое провели сотрудники проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета и Башкирского медуниверситета.

А пока в ряде районов и городов Тульской области ввели обязательный "масочный" режим. Кроме того, в мае планируется увеличить резерв на 734 койки для лечения больных коронавирусом, в том числе для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, и выздоравливающих. В итоге к концу мая в регионе будет более 2 тысяч коек.