Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года составило 19человек

По состоянию на 18 мая, в Тульской области зафиксирован еще 19 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 689 человек.

Вместе с тем стало известно 84 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.