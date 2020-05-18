2020-05-18T11:03:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года составило 19человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 18 мая, в Тульской области зафиксирован еще 19 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 689 человек.

Вместе с тем стало известно 84 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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