2020-05-18T10:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 мая 2020: диагноз подтвердился у 84 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 18 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 18 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 84 человек.

Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

14 из заболевших работают в Москве или прибыли оттуда, остальные заразились от ранее инфицированных. Людей с подтвержденным диагнозом своевременно изолированы, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время - 2 545 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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