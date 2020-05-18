Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 мая 2020: диагноз подтвердился у 84 человек

По состоянию на 18 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 84 человек.

Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

14 из заболевших работают в Москве или прибыли оттуда, остальные заразились от ранее инфицированных. Людей с подтвержденным диагнозом своевременно изолированы, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время - 2 545 человек.