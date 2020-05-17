В Центральном парке Тулы полицейские, казаки и дружинники проверили соблюдение «масочного» режима

В Центральном парке Тулы полицейские, представители казачьего общества и члены добровольной народной дружины проверили соблюдение «масочного» режима. Рейд состоялся 16 мая.

Его участники отметили: туляки по большей части соблюдают ограничительные меры. Большинство гуляющих в парке находятся в масках.

Отметим, что подобные рейды проводятся сейчас ежедневно. В ходе них тулякам напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Протокол за нарушения ограничительных мер составляется по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Напомним, обязательный «масочный» режим введен в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах. В остальных районах области он носит рекомендательный характер.