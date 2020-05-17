Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 мая 2020 года составило 27 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По состоянию на 17 мая, в Тульской области зафиксирован еще 27 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 670 человек.
Вместе с тем стало известно 97 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU