Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 мая 2020: диагноз подтвердился у 97 человек

По состоянию на 17 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 97 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Белевского, Веневского, Воловского, Заокского, Кимовского, Ефремовского, Киреевского, Щекинского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Ясногорского районов.

Из них 10 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время - 2 461 человек.