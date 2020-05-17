2020-05-17T10:58:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 мая 2020: диагноз подтвердился у 97 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 17 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 17 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 17 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 17 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 97 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Белевского, Веневского, Воловского, Заокского, Кимовского, Ефремовского, Киреевского, Щекинского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского и Ясногорского районов.

Из них 10 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время - 2 461 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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