2020-05-16T12:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Окончание учебного года в Тульской области: когда завершится и к чему готовиться школьникам

Ученики старшей школы продолжат учиться из дома до конца мая
Мария ВЛАСОВА
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Окончание учебного года в Тульской области: когда завершится и к чему готовиться школьникамОкончание учебного года в Тульской области: когда завершится и к чему готовиться школьникамФото: Алексей ФОКИН
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До 19 мая во всех школах Тульской области проведут итоговая аттестация учеников 1-8-х классов. В последние дни мая для них организуют повторение пройденного материала. Занятия пройдут в дистанционной форме без выставления оценок и домашних заданий.

Учеников 9-11-х классов продолжат учиться из дома до конца мая. Для выпускников будут организованы консультации для подготовки к экзаменам. Кроме того, прорабатывается вопрос отмены ОГЭ для выпускников 9 классов.

Ребята получат аттестаты по итоговым оценкам за курс обучения. Точные даты ЕГЭ для 11 классов станут известны позже, после утверждения приказов на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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