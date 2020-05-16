Окончание учебного года в Тульской области: когда завершится и к чему готовиться школьникам

До 19 мая во всех школах Тульской области проведут итоговая аттестация учеников 1-8-х классов. В последние дни мая для них организуют повторение пройденного материала. Занятия пройдут в дистанционной форме без выставления оценок и домашних заданий.

Учеников 9-11-х классов продолжат учиться из дома до конца мая. Для выпускников будут организованы консультации для подготовки к экзаменам. Кроме того, прорабатывается вопрос отмены ОГЭ для выпускников 9 классов.

Ребята получат аттестаты по итоговым оценкам за курс обучения. Точные даты ЕГЭ для 11 классов станут известны позже, после утверждения приказов на федеральном уровне.