Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года: скончался 1 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 годаФото: материалы пресс-служб
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Из-за коронавируса в Тульской области скончался еще 1 человек. Это 63-летняя жительница Тулы. Женщина поступила в стационар тульской больницы в тяжелом состоянии. У нее был подтвержден COVID-19. Пациентка скончалась от двусторонней пневмонии.
Общее число умерших в Тульской области составило 19 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU