2020-05-16T10:52:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года составило 91 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 16 мая, в Тульской области зафиксирован еще 91 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 643 человека.

Вместе с тем стало известно 101 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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