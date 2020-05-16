Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года составило 91 человек

По состоянию на 16 мая, в Тульской области зафиксирован еще 91 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 643 человека.

Вместе с тем стало известно 101 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.