Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 16 мая 2020: диагноз подтвердился у 101 человека

По состоянию на 16 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Одоевского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 8 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 364 человека.