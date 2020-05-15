Перенос ЕГЭ в Тульской области: когда пройдут экзамены для школьников?

В этом году тульские выпускники будут сдавать ЕГЭ позже обычного. Всему виной ситуация, связанная с коронавирусом.

ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому нужны результаты для поступления в вуз. Предполагается, что школьники начнут сдавать экзамены начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.

Окончательное решение по дням проведения экзаменов примут с учетом развития эпидситуации. Тульские школьники будут сдавать ЕГЭ по единому расписанию со всей страной.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Список экзаменов, требуемых для поступления, можно уточнить на сайтах вузов.

Из-за распространения коронавируса экзамены будут проводить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на 2 дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Тем, кто не собирается поступать в вуз, а просто хочет получить аттестат, не нужно сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в этом году не проводится.