Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 мая 2020: за последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших

Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно

Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям