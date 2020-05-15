2020-05-15T12:47:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 мая 2020: за последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 мая 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

За последние сутки в Тульской области зафиксировано рекордное количество заболевших. 15 мая стало известно о 105 новых случаях заболевания.

COVID-19 подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Общее число заболевших достигло 2 263 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Новости 24
Александр Стариков покинул пост руководителя СУ СК РФ по Тульской области
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
МЧС предупредило туляков о заморозках
ГУ МЧС России по Тульской области возглавил Алексей Павлов
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Туле в детских садах работают 180 дежурных групп
17 мая в Туле по ул. Галкина временно ограничат движение автомобилей
В Тульской области парень украл мотоцикл ИЖ
В Тульской области болшегруз упал в яму на месте ремонтируемого моста
В Туле благоустроили площадь Победы
В Туле директора транспортной компании оштрафовали за нарушения
Жительница Тульской области заколола ножом сожителя
Тульские врачи получили дополнительные изоляционные боксы
Полицейские проверили, как туляки соблюдают масочный режим
В Туле на ул. Рязанской произошло два массовых ДТП
Имущество тульских должников почти на девять млн рублей распродадут на аукционе
Погода в Туле 15 мая: облачно с прояснениями и +12 градусов
В тульском рейтинге УК начали учитывать работу организаций по борьбе с коронавирусом
Надпись "Мир! Дружба! Жвачка!" появилась на крыше дома в центре Тулы
Для жителей Тульской области увеличатся субсидии на оплату коммуналки
В Туле продезинфицировали территорию Центрального парка
В Тульской области пара украла духи из магазина, спрятав в портфеле у ребенка