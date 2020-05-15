Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 мая 2020: за последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За последние сутки в Тульской области зафиксировано рекордное количество заболевших. 15 мая стало известно о 105 новых случаях заболевания.
COVID-19 подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Общее число заболевших достигло 2 263 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU