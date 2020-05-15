Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года составило 2 человека

Из-за коронавируса в Тульской области скончались еще 2 человека. Это 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекина. У обеих пациенток был лабораторно подтвержден COVID-19. Женщины поступили в стационар тульской больницы в тяжелом состоянии.

У первой в анамнезе – онкологическое заболевание, у второй — патология сердечно-сосудистой системы. Пациентки скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Общее число умерших составило 18 человек.

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