Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 мая 2020 года составило 74 человека

По состоянию на 15 мая, в Тульской области зафиксировано еще 74 случая выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 552 человека.

Вместе с тем стало известно 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

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