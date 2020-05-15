2020-05-15T11:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 мая 2020 года составило 74 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 15 мая, в Тульской области зафиксировано еще 74 случая выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 552 человека.

Вместе с тем стало известно 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

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Это 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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