Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 15 мая 2020: диагноз подтвердился у 105 человек
По состоянию на 15 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Щекинского, Новомосковского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Веневского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов.
Из них 15 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 263 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года составило 2 человека
Скончались 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекина (подробности)
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 мая 2020 года составило 74 человека
С болезнью справились жители Тулы и других районов области (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU