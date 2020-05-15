Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 15 мая 2020: диагноз подтвердился у 105 человек

По состоянию на 15 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Щекинского, Новомосковского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Веневского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов.

Из них 15 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 263 человек.

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