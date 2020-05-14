2020-05-14T18:51:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса тульские пары переносят свадьбы на середину лета и начало осени

Но вместе с ограничениями, связанными с пандемией, у них появился шанс сэкономить
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Из-за коронавируса тульские пары переносят торжества на середину лета и начало осениИз-за коронавируса тульские пары переносят торжества на середину лета и начало осениФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Коронавирус спутал свадебные планы будущим молодоженам. В апреле в Тульской области заключили браки лишь 181 пара. Не произошло и традиционного свадебного бума на Красную горку. Оно и понятно. Сейчас говорить о пышном торжестве не приходится: регистрация брака проводится только в присутствии жениха и невесты. В ЗАГСе нужно находиться в маске. Банкетные залы на замке. А поздравления от родных и близких с важным событием в жизни новоиспеченные супруги могут услышать разве, что с помощью средств связи – любые массовые мероприятия в это непростое время нежелательны.

- Мы планировали отметить свадьбу в конце апреля. Но из-за ограничительных мер торжество оказалось под вопросом. Мы решили расписаться в дату, запланированную заранее, а пригласить гостей и устроить праздник в июне, - рассказали Ангелина и Дмитрий.

По словам руководителя свадебного агентства Александра Родина, переносят свадьбы на более поздний срок многие тульские пары:

- Мы активно работаем по свадьбам, которые у нас запланированы на вторую половину июня, июль, август, сентябрь: подбираем специалистов, занимаемся таймингом. Все в плановом режиме. Организовываем встречи. Естественно, все они перешли на удалённый формат. Кроме того, за март-апрель мы заключили 3 договора на свадьбы. Так что свадьбы планируются. Но не так активно, как в прошлом году. Конечно, есть определённый спад в нашей сфере. До середины июня у нас перенесены все свадьбы.

Формат проведения свадеб, которые должны состояться летом, не претерпел серьезных изменений. По крайней мере, о сокращении бюджета речи не идет. Единственное, чем готовы пожертвовать туляки: большим количеством гостей.

Тем же, кто еще планирует свое торжество, свадебный специалист советует использовать это время себе в плюс. На отдельные услуги могут начать снижать цены.

- В целом рынок не просядет с точки зрения цен точно. Но я уверен, что отдельные специалисты будут предоставлять бонусы, чтобы заполучить клиента, - говорит Александр Родин. - Моя рекомендация будущим молодоженам - не стесняться, спрашивать у специалистов о возможных скидках, бонусах в нынешних условиях. Я уверен, что, если специалисты захотят работать с данной парой, то в большинстве своем они пойдут на уступки. Ситуация в некотором смысле даже обязывает это сделать. А вообще, если молодожены хотят хорошее торжество и при этом сэкономить по некоторым позициям, грамотно потратить деньги, которые они выделили на организацию свадьбы, я рекомендую обращаться к профессиональным свадебным организаторам. Их главная задача рационализировать бюджет молодоженов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока же тульские пары находятся в предвкушении торжеств, некоторые из них решаются на онлайн-формат. Это своего рода репетиция перед полноценным праздником: с банкетом, конкурсами, но перед камерой и каждый у себя дома. Пока такую онлайн-свадьбу сыграли Татьяна и Андрей Вальтер.

Однако далеко немногие спешат по их стопам. Одну из причин этого свадебный организатор Светлана Дементьева видит в склонности людей ждать снятия ограничений, чтобы получить праздник офлайн.

- Если бы у нас был бессрочный карантин, наверно, дело пошло бы быстрее, но, слава Богу, рамки есть. Дни Рождения, тимбилдинги в онлайн-формате принимаются проще и быстрее. По этим направлениям есть заказы, - комментирует Светлана Дементьева.

Так или иначе, ясно одно: свадьбы туляки продолжат играть. А вот проводить их сейчас или ждать лучших времен, а также в каком формате – решает каждая пара сама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
В тульском рейтинге УК начали учитывать работу организаций по борьбе с коронавирусом
Надпись "Мир! Дружба! Жвачка!" появилась на крыше дома в центре Тулы
Для жителей Тульской области увеличатся субсидии на оплату коммуналки
В Туле продезинфицировали территорию Центрального парка
В Тульской области пара украла духи из магазина, спрятав в портфеле у ребенка
В Туле водитель иномарки проехал на красный и устроил ДТП
В Туле в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
В Туле зафиксирован новый антирекорд по самоизоляции
Горячая линия минздрава Тульской области возобновила работу
Как тулякам получить справку об отсутствии коронавируса для посещения бассейна
В Туле водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика
В Тульской области виновник ДТП с тремя погибшими пойдет под суд
В майские праздники в Туле ежедневно дезинфицировали около 200 автобусов
Туляк кулаками забил до смерти знакомого
Туляк украл у директора супермаркета мобильник
В тульском поселке захоронили более трех тысяч кубометров опасных химических веществ
Двое жителей Тульской области планировали сбывать в регионе героин
Росгвардейцы напоминают тулякам об обязанности носить маски
Из горящей квартиры в Тульской области эвакуировали трех человек
В парке "Патриот" планируют открыть Музей обороны Тулы
Погода в Туле на 14 мая: дождь и +13 градусов тепла
Более 60 обманутых дольщиков в Туле получили большую часть компенсаций
Соблюдение особого противопожарного режима в Тульской области контролируют с помощью дронов
В Тульской области около трассы М-4 "Дон" нашли боеприпас
Какие дома 14 мая временно останутся без газа