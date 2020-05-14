Из-за коронавируса тульские пары переносят свадьбы на середину лета и начало осени

Коронавирус спутал свадебные планы будущим молодоженам. В апреле в Тульской области заключили браки лишь 181 пара. Не произошло и традиционного свадебного бума на Красную горку. Оно и понятно. Сейчас говорить о пышном торжестве не приходится: регистрация брака проводится только в присутствии жениха и невесты. В ЗАГСе нужно находиться в маске. Банкетные залы на замке. А поздравления от родных и близких с важным событием в жизни новоиспеченные супруги могут услышать разве, что с помощью средств связи – любые массовые мероприятия в это непростое время нежелательны.

- Мы планировали отметить свадьбу в конце апреля. Но из-за ограничительных мер торжество оказалось под вопросом. Мы решили расписаться в дату, запланированную заранее, а пригласить гостей и устроить праздник в июне, - рассказали Ангелина и Дмитрий.

По словам руководителя свадебного агентства Александра Родина, переносят свадьбы на более поздний срок многие тульские пары:

- Мы активно работаем по свадьбам, которые у нас запланированы на вторую половину июня, июль, август, сентябрь: подбираем специалистов, занимаемся таймингом. Все в плановом режиме. Организовываем встречи. Естественно, все они перешли на удалённый формат. Кроме того, за март-апрель мы заключили 3 договора на свадьбы. Так что свадьбы планируются. Но не так активно, как в прошлом году. Конечно, есть определённый спад в нашей сфере. До середины июня у нас перенесены все свадьбы.

Формат проведения свадеб, которые должны состояться летом, не претерпел серьезных изменений. По крайней мере, о сокращении бюджета речи не идет. Единственное, чем готовы пожертвовать туляки: большим количеством гостей.

Тем же, кто еще планирует свое торжество, свадебный специалист советует использовать это время себе в плюс. На отдельные услуги могут начать снижать цены.

- В целом рынок не просядет с точки зрения цен точно. Но я уверен, что отдельные специалисты будут предоставлять бонусы, чтобы заполучить клиента, - говорит Александр Родин. - Моя рекомендация будущим молодоженам - не стесняться, спрашивать у специалистов о возможных скидках, бонусах в нынешних условиях. Я уверен, что, если специалисты захотят работать с данной парой, то в большинстве своем они пойдут на уступки. Ситуация в некотором смысле даже обязывает это сделать. А вообще, если молодожены хотят хорошее торжество и при этом сэкономить по некоторым позициям, грамотно потратить деньги, которые они выделили на организацию свадьбы, я рекомендую обращаться к профессиональным свадебным организаторам. Их главная задача рационализировать бюджет молодоженов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока же тульские пары находятся в предвкушении торжеств, некоторые из них решаются на онлайн-формат. Это своего рода репетиция перед полноценным праздником: с банкетом, конкурсами, но перед камерой и каждый у себя дома. Пока такую онлайн-свадьбу сыграли Татьяна и Андрей Вальтер.

Однако далеко немногие спешат по их стопам. Одну из причин этого свадебный организатор Светлана Дементьева видит в склонности людей ждать снятия ограничений, чтобы получить праздник офлайн.

- Если бы у нас был бессрочный карантин, наверно, дело пошло бы быстрее, но, слава Богу, рамки есть. Дни Рождения, тимбилдинги в онлайн-формате принимаются проще и быстрее. По этим направлениям есть заказы, - комментирует Светлана Дементьева.

Так или иначе, ясно одно: свадьбы туляки продолжат играть. А вот проводить их сейчас или ждать лучших времен, а также в каком формате – решает каждая пара сама.