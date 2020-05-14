2020-05-14T15:02:47+03:00
Общество

АО ЦКБА: с заботой о ветеранах

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения имеет богатую историю
Игорь КОПЫТОВ
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На АО ЦКБА уделяется немалое внимание ветеранам.На АО ЦКБА уделяется немалое внимание ветеранам.Фото: материалы пресс-служб
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А история – это, прежде всего, люди, те, кто стоял у истоков предприятия, способствовал его стремительному росту. Многие из них побывали на войне, поэтому на АО ЦКБА уделяется немалое внимание ветеранам.

Так, руководство предприятия регулярно принимает участие в торжественных мероприятиях открытия на Аллее Славы Тульского государственного музея оружия бюстов прославленных конструкторов и знаменитых оружейников.

Осознавая социальную ответственность перед земляками, огромное значение сохранения памяти о подвиге туляков в Великой Отечественной войне, АО ЦКБА принимает активное участие в социальной жизни города, направленной на сохранение патриотического духа и традиций. В 2016 году при активном содействии предприятия проводилась реставрация уникального памятника – звезды на площади Победы в центре города.

Ежегодно к празднику 9 Мая на предприятии организовывается выставка, посвященная Дню Победы. Эта традиция зародилась в год 70-летия со дня Великой Победы.

Фото: архив ЦКБА

Фото: архив ЦКБА

В 2015 году сотрудникам было предложено принести фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, рассказать об их подвигах, жизни во время войны. В итоге стараниями работников отдела корпоративной деятельности и дизайна, которые провели огромную работу по поиску недостающей информации и восстановлению фотографий, получилась замечательная выставка, благодаря которой сотрудники узнали много интересных фактов из военного прошлого родственников своих коллег.

Фото: архив ЦКБА

Фото: архив ЦКБА

В последующие годы креативные сотрудники делали не менее интересные и познавательные выставки ко Дню Победы и Дню оружейника.

Предприятие не на словах помнит и заботится о своих ветеранах. Ежегодно силами отдела трудовых ресурсов (ОТР) и отдела социального обеспечения (ОСО) организовывается поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - бывших сотрудников

АО ЦКБА - с Днем Победы.

Союз Машиностроителей России

Союз Машиностроителей России

ИСТОЧНИК KP.RU

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