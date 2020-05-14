Памяти ветеранов Великой Отечественной

Обелиск был установлен у стен предприятия 4 ноября 1969 года. Монумент выполнен из бетона в форме усеченной пирамиды. На передней стороне сверху - рельефное изображение ордена Отечественной войны, ниже выполнена надпись: «В Великую Отечественную войну 1941-1945 г. погибли из коллектива тульского завода железнодорожного машиностроения (81 фамилия)».

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне завод АО «Тулажелдормаш», входящий в группу ПТК провел масштабную реконструкцию обелиска и благоустройство сквера. Работы были выполнены в кратчайшие сроки, дабы увековечить память тех людей, что своим нелегким трудом в самые тяжелые годы жизни нашей страны приближали день Великой Победы.

Именно тогда, в самые первые дни военной жизни на «Тулажелдормаше» был организован истребительный батальон, которой защищал город оружейников. На стоящем сегодня у заводской проходной обелиске увековечена память 81 заводчанина, погибшего на фронтах Великой Отечественной.

Сам завод был эвакуирован в Ташкент и Златоуст, где для фронта выпускались боеприпасы – мины, путеразрушители и водомаслогрейки. Конструкция последних, состоявшая из двух котлов, позволяла держать горючую смесь теплой для быстрого запуска танков и самолетов в зимнее время.

Завод пробыл в эвакуации несколько месяцев, а с 1942 года началась разработка, а потом и производство противоминных тралов ПТ-3 для танков Т-34. Аналогичной техники у немцев не было, а у англичан такие тралы появились лишь к концу войны. Это изобретение спасло много жизней советских солдат, и было удостоено государственных наград.

Помогая солдатам

Труженик тыла, Ветеран труда Людмила Черкасова встретила войну 14-летней девочкой в родной деревне Тургенево Чернского района, а победу отпраздновала уже работницей завода «Тулажелдормаш», где трудилась до самого выхода на заслуженный отдых.

В результате стремительного наступления немецких войск в 1941 году Тургенево осенью оказалось в оккупации. По лесам пробирались к своим частям выходившие из окружений красноармейцы. Люда жила с бабушкой на окраине деревни, где рядом в небольшой избушке лесника останавливались для ночевки советские бойцы. Без припасов, оборванные и голодные. Люда носила им еду, которую готовила бабушка.

Однажды бабушка попросила двоих красноармейцев помочь зарезать теленка. Бойцы переоделись в гражданскую одежду и пришли. И надо же было, чтобы именно в этотв этот момент в дом нагрянули оккупанты! Но все обошлось, женщине удалось убедить гитлеровцев, что в доме только ее сыновья.

В декабре 1941-го фашистов из деревни прогнали, однако фронт надолго остановился у Оки. Деревня оказалась в прифронтовой полосе, недалеко от передовой. Когда в местной средней школе организовали полевой госпиталь, Люда всю зиму ухаживала за раненными.

«Все лежали на полу, мы подкладывали им солому вместо матрасов. Под головой у кого что имелось – вещь-мешок или шинель», - вспоминает ветеран, чей портрет теперь есть на обелиске памяти.

Судьба на рабочем месте

Весной жителей из прифронтовой полосы эвакуировали. Подростков Чернского района отправили в Новосибирск, где они учились в школе и осваивали разные рабочие профессии. Людмила там сильно заболела – климат не подошел, и в 1944 году ее вновь вернули в Тулу, где она и стала бухгалтером на заводе…

Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины и подростки. Так, в 1942 году пришел работать на завод 13-летним мальчишкой Петр Зотов. Начинал учеником столяра, а уже год спустя трудился столяром в цеху, где делали фанерные самолеты для ложных фронтовых аэродромов. Остался он верным предприятию до самой пенсии - в 1984 году Петр Павлович удостоен звания «Ветеран труда».

А еще в том же 1942 году пришел в литейный цех завода и 16-летний Алексей Черкасов. Через два года он увидел нового бухгалтера Люду, а в 1950 году они поженились. Вместе проработали на предприятии до самого выхода на пенсию. Алексей Анатольевич после войны трудился мастером литейного цеха, также удостоен звания ветерана труда.

Сохраняя традиции

После войны коллектив завода «Тулажелодомаш» освоил выпуск новых электробалластировочных машин, козловых кранов, вагонных замедлителей и даже обычных топоров – именно этот инструмент был очень широко востребован в послевоенном восстановлении страны.

Сегодня же предприятие входит в группу ПТК и является одним из лидеров российского железнодорожного машиностроения, достойно неся память о подвиге старших товарищей, добавляя к их победам в опаленные войной годы достижения в разработке и производстве современной инновационной техники.