Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п.

Проведение сделок с недвижимостью является безопасным и удобным за счет сервиса «Электронная регистрация». Покупатель и продавец за один визит в банк могут решить все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности.

- С 12 мая выбор «Электронной регистрации» становится еще более выгодным, так как предоставляется дополнительная скидка на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Это позволяет сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным, - говорит управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко.

Что важно знать

* Каковы условия получения дополнительной скидки на ставку по ипотеке на 0, 3 п.п.?

Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту предоставляется при использовании сервиса «Электронная регистрация».

* В какой период действует данная акция?

Акция, позволяющая снизить ставку на 0,3 п.п., действует с 12 мая по 30 июня 2020 года.

* Каковы минимальные ставки на приобретение квартиры в ипотеку с учетом акции при использовании сервиса «Электронная регистрация»?

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам: квартиру в новостройке — от 5,9% годовых; квартиру на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Акция также распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — 4,7% годовых; ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

* Нужно ли посещать МФЦ и Росреестр?

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

ПАО "Сбербанк".