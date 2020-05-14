Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 мая 2020 года составило 84 человека

По состоянию на 14 мая, в Тульской области зафиксировано еще 84 случая выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 478 человек.

Вместе с тем стало известно 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

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