2020-05-14T10:50:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 мая 2020: диагноз подтвердился у 98 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 14 мая 2020 года
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 14 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 98 человек. Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

7 заболевших работают в столичном регионе и могли завезти инфекцию оттуда, остальные заразились от ранее инфицированных. Всех больных своевременно изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 158.

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Все вылечившиеся - жители Тулы и других районов области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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