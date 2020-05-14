Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 мая 2020: диагноз подтвердился у 98 человек

По состоянию на 14 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 98 человек. Заболевшими оказались жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

7 заболевших работают в столичном регионе и могли завезти инфекцию оттуда, остальные заразились от ранее инфицированных. Всех больных своевременно изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 2 158.

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