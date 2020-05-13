Ночь музеев в Туле 2020: программа виртуальных мероприятий

Историко-мемориальный музей Демидовых

16 мая 10.00 − 00.00

Интеллектуальная мультимедийная программа «Знак великих дел»

Программа представляет собой познавательно-развлекательную интеллектуальную игру, которая включает в себя несколько блоков истории в хронологическом порядке. Участники становятся непосредственной частью игры с множеством тайн и загадок.

Все задания, вопросы, загадки, секреты будут основываться на музейных предметах-символах той или иной эпохи.

В качестве тематического пространства для вопросов и заданий выступают история династии Демидовых, история края, история города, люди города, музейные экспонаты, архитектурные объект.

Виртуальная игра «Кто я из Демидовых?» Символы эпохи.

От первого лица представитель знаменитой династии Демидовых, который будет скрыт под маской, «расскажет» о себе интересные факты из своей биографии. Участники, изучая полученную информацию, угадывают, кто это из Демидовых. Знаменитый меценат и благотворитель Николай Никитич Демидов или переводчица Хиония Демидова?

Также подсказкой будет СИМВОЛ, характеризующий представителя рода. Это будет очень увлекательное и необычное виртуальное путешествие в историю знаменитой династии. Всего планируется раскрыть 20 персон.

Видеоэкскурсия «Сокровища Демидовых»

Подробный рассказ об объектах культурного наследия, найденных в ходе археологических раскопок в фамильной усыпальнице Демидовых.

Выставочный зал

18.00 Символ времени, места и действия в произведениях на военную тему

Видеоэкскурсия по работам тульских художников.

19.00 Тульские поэты читают произведения русских символистов начала XX века

20.00 Вяжем музейный узел и слушаем музейную тишину. Простые символы музейной жизни.

Мастер- класс по вязанию музейного узла.

Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева

13.00 Мастер-класс по живописи «Мирное небо» (Акварель)

Поэтапно учимся рисовать пейзаж.

16.00 Видеолекция «Создатель легендарного оружия М.Т. Калашников»

Лекция о жизни и трудовом пути извесного на весь мир конструктора-оружейника М.Т. Калашникова. Его имя стало одним из брендов России наряду с Волгой, балалайкой, матрешкой... Автомат Калашникова на вооружении у большинства стран мира, изображение этого оружия есть даже на гербах некоторых стран.

20.00 Из цикла «История племзавода-колхоза им. В.И. Ленина».

«Есть такая профессия – швея-полевод»

Знакомство с профессией, благодаря которой женское население на селе было занято работой и зимой (она швея), и летом (она полевод). Так В.А. Стародубцевым была решена проблема миграции женского населения из деревни в город.

Дом-музей В. В. Вересаева

20.00 – 22.00 Презентация ТРОО Военно-исторического клуба «Тульский оборонительный рубеж»

История устраиваемых обществом мероприятий за эти годы огромна – это и лекции в образовательных учреждениях и участие в выставках и культурно массовых мероприятиях на территории Тульской области и за её приделами, посещение различных военно-исторических фестивалей как межрегиональных, так и международных, открытие памятников, организация и проведение интерактивных выставок ко Дню Победы в таких городах как Новомосковск, Венев, Тула. Всегда с гордостью и достоинством представляют Тульскую школу исторической реконструкции. Все время существование общества участники клуба занимались изучением истории и опыта военных конфликтов 20 века, изучением истории Великой Отечественной Войны, Первой мировой и Гражданских войн. Итогом исследований стали комплексы униформы вооружения и снаряжения русского солдата на протяжении всего XX века. На презентации общества участники расскажут о деятельности организации, покажут интересный видеоматериал.

18.00 – 19.00 Рассказ о деятельности скульптора Людмилы Христофориди

Христофориди Людмила Михайловна родилась в 1955 году в одном из древнейших и красивейших городов мира — Самарканде. В 1975 году закончила Кимрский механико-технологический колледж и получила специальность модельера по обуви. Творческие начала автора проявились довольно давно. Уже в 1988 году, вдохновляясь полотнами Репина и Левитана, она создает свои первые пейзажи. За освоением техники письма маслом следует увлечение реставрацией антикварной утвари, скульптурной лепкой. Именно лепка становится визитной карточкой Людмилы Михайловны. За последние годы она создала множество садовых и декоративных скульптур, проявив себя как яркий и самобытный скульптор. Все ее работы отличают оригинальность и стилевое разнообразие: под ее руками буквально оживают птицы и звери, герои русских-народных и зарубежных сказок.

Богородицкий дворец-музей и парк

20:00-00.00 «Музейные музы»

Серия видеоэкскурсий, состоит из 5 эпизодов, трансляция 10 мин., видео каждый час

Театрализованная и костюмированная видео-экскурсия по парадным интерьерам Богородицкого дворца о символах в предметах декоративно-прикладного искусства, костюме и аксессуарах Екатерининской эпохи, навеянных античными временами.

18:00 «Экспонаты войны. Из фондов Богородицкого дворца-музея и парка» Виртуальная выставка о предметах, отражающих военные страницы истории – фронтовые письма, предметы солдатского быта, агитационные плакаты 1941-1945 гг.

19:00 «Одноклассники. 1941». Телеспектакль (видеоролик 10 мин.)

В основу телеспектакля легла одноименная пьеса Р. Мусаева о выпуске богородицкой школы №1 1941 года, об их трагических судьбах, о тех, кто пережил страшные годы войны и встретил Победу.

12:00 – 00:00 Публикации на тему «Символы путешествия в музейной экспозиции на станции Жданка»

Без чего не обходится путешествие? Какие предметы железнодорожного быта ныне забыты, а какие востребованы у путешественников по сей день? Что из бывших символов путешествия стало музейным экспонатом? Об этом расскажут публикации музейной экспозиции на станции Жданка в соцсетях при проведении ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев-2020».

Музей Н.И. Белобородова

19.00 Видеолекция «История гармони «Победа»

В рамках акции состоится видеолекция, в которой будет рассказано об экспонате музея-гармони "Победа", которая была изготовлена тульскими кустарями-гармонщиками в 1945г.

Этот инструмент стал символом Великой Победы. Всю свою радость, любовь к Родине, к вновь обретенному миру мастера вложили в этот инструмент. Затронем и тему музыки на войне, ее силу, ее вклад в поднятии боевого духа бойцов.

18.00. Публикация «Символы христианства. «Якорь»

На территории села Савино Заокского р-на на одной площади расположилось мемориальное трио: Церковь Казанской Иконы Божией Матери, музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева и памятник В.Ф.Рудневу.

Все эти три объекта не случайно связывает морская тема. «Якорь» и «Корабль» являются символами христианства. Церковь – это прежде всего твердое основание человеческой жизни. Благодаря ему человек обретает способность отличать добро от зла, понимает, что такое хорошо, а что такое плохо. А что может быть тверже и надежнее чем якорь, удерживающий на месте огромный корабль жизни в бурном море человеческих страстей?..

18.45. Публикация «Символы христианства «Корабль»

Во многих древних культурах корабль - символ человеческой жизни, плывущей к неизбежной пристани - смерти. Но в христианстве корабль ассоциируется с Церковью. Церковь как корабль, ведомый Христом, - распространеннейшая метафора Но и всякий христианин тоже может уподобляться кораблику, следующему за кораблем-Церковью. В христианских изображениях корабля, несущегося по волнам житейского моря под знаком креста и направляющегося ко Христу, адекватно выражен образ христианской жизни, плод которой - обретение вечной жизни в единении с Богом.

20.00. Публикация «Веер-символ романтики»

Рассказ об истории веера, о материале его изготовления, о его предназначении. Узнаете о некоторых легендах. А самое главное - увидите веер Марии Николаевны Рудневой (жены В.Ф.Руднева), который передавался у них по женской линии и являлся символом верности! Этот экспонат находится в фондах нашего музея.

21.00. Видеоролик «25 символов христианства»

Христианские символы и их значения, мало понятные оглашенным, т.е. людям еще не посвященным в смысл учения и не принявшим Святое Крещение, являлись своего рода наглядной проповедью. Они становились продолжением притчей Иисуса Христа, произносимых им перед толпами слушателей, но смысл которых он раскрывал лишь близкому кругу своих учеников.

Музей декоративно-прикладного и современного искусства

22.00 Презентация ролика Музея декоративно-прикладного и современного искусства

Презентует ролик о символах в вышивке, который вошёл в постоянную экспозицию нашего нового музея.

Тульский областной краеведческий музей

11.00, 13.00, 15.00 Трансляции видеоэкскурсий по выставке «Передаем за проезд!»

Трамваи и троллейбусы – узнаваемые символы советской жизни, и неотъемлемые атрибуты современного города.

Всем желающим предлагаем виртуально «прокатиться» на трамвае и троллейбусе вместе с замечательным краеведом и знатоком истории тульского транспорта Владимиром Щербаковым, и узнать множество интересных фактов из городской жизни советской Тулы.

16.00, 17.00 Публикации на тему «Образы Тулы середины XIX в. в гравюрах К. фон Шеле и описаниях Н.Ф. Андреева» (по материалам из фондов ТОКМ)

Посетителей познакомят с образами Тулы сер. XIX в. в гравюрах К. фон Шеле и описаниях Н.Ф. Андреева помогут заметки-публикации от Сергея Ивановича Демидова, известного тульского краеведа, опытного музейного работника, знатока истории и объектов культурного наследия Тульского края.

с 18.00 Музейный ребус «Экспонат- символ».

В основной экспозиции Тульского областного краеведческого музея представлено около 4500 экспонатов! В залах экспозиции демонстрируются ископаемые фрагменты животных Ледникового периода, и удивительные археологические находки, знаменитые тульские самовары, оружие, награды, пряничные доски, гармони – всё то, чем прославилась тульская земля. Эти экспонаты являются символами различных исторических событий, природных явлений.

18.30 Видеолекция «Рушник аккуратен, людям приятен»

О ярком символе русской этнографии - рушнике, важном атрибуте праздников и повседневности крестьян Тульской губернии, пойдет речь в увлекательной лекции с демонстрацией характерных подлинных образцов. Известно, что разные типы рушников имеют множество назначений и таят в себе загадочные смыслы.

19.00, 19.30, 20.00 Видеотрансляции выступлений молодого тульского писателя-фантаста Егора Козлова

(Три видео-выступления по 10 мин.)

Музей «Тульский кремль»

18.00 «Прехитрые муроли». Итальянские символы в Тульском кремле. Видеолекция

Данная лекция еще одна попытка ответить на самый злободневный вопрос о том, кто являлся архитектором Тульского кремля и насколько доказано предположение исследователей о том, что крепость Тулы строили итальянцы. Это виртуальное путешествие позволит не только увидеть символы и знаки итальянского искусства эпохи Возрождения, отображенные в архитектуре Тульского кремля, но познакомит с прекрасными замками – castello Ломбардии и Венето.

19.00 - 24.00 Серия видео-экскурсий «Кремлевские сказы. Задумчивые вещи».

Серия состоит из 5 эпизодов, трансляция 10-15 мин. видео каждый час с 19.00 до 24.00. Каждый музейный экспонат – это «задумчивая вещь, с накопленными в ней тайнами людских судеб; с отражениями давно угасших образов в стертых и потрескавшихся поверхностях…» О судьбах этих вещей будут рассказывать сами жители кремля XVI –XVII веков.

Музей П.Н. Крылова

В 18.00 Онлайн экскурсия по музейному саду или видеоэкскурсия (по погодным условиям)

Знакомство с проектом «Сиреневые вечера в Музее П.Н. Крылова». История создания сиреневого музейного сада.

в 18.30 Видеоэкскурсия «Крыловская сирень»

Рассказ о работах П.Н. Крылова, представленных в экспозиции

в 19.00 Видеомастер-класс по живописи «Рисуем сирень»

Учимся рисовать натюрморт с сиренью

в 19.30 Мастер-класс «Сирень Победы»

Изготовление сувенира с использованием DVD-диска

в 20.00 Видеоэкскурсия «Лица эпохи. Семейная история» (6 видеосюжетов)

Портретный жанр в творчестве П.Н. Крылова

20.30 – 22.00 Серия постов на тему «Сирень в живописи, поэзии и музыке» (5 постов)

Знакомство с картинами известных художников, поэтическими и музыкальными произведения русских авторов.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева “Бежин луг”

18:00 Видеоэкскурсия “История Введенского храма в селе Тургенево”.

Используя архивные сведения, старинные фотографии узнаем о новых фактах строительства храма, о

меценатах и об основателях Введенского храма, об истории храма в послереволюционный период.

19:00 Видео. Теневой театр «И.С. Тургенев на Бежином лугу»

Благодаря инсталляции посетители погрузятся в атмосферу рассказов из цикла И.С. Тургенева «Записки охотника». Главным героем видеоролика является охотник и окружающая его природа.

Проекция сопровождается звуками летнего леса, слышим пение птиц, шум деревьев, наблюдаем заход солнца, а в это время за кадром звучит голос, зачитывающий отрывки из рассказов «Бежин луг» и «Ермолай и мельничиха».

Тульский военно-исторический музей

20.00 Виртуальная выставка «К цели, вперед наш миномет всюду дорогу пробьет»

На выставке расскажет, когда и кем был создан первый миномёт, как и кто изготовил миномет «Туляк» в дни обороны г. Тулы в 1941 г.

19.00 - 21.00 Музыкальная онлайн-викторина «Дорога на Берлин»

Участникам предлагают отправиться в прошлое и пройтись по страницам истории от рокового 1941 до победного 1945, вспоминая песни военных лет. Вы сможете услышать песни, узнать их историю и принять участие в викторине. А три самых активных участника – туляка получат подарок от музея.

21.00 – 22.00 Онлайн-викторина по поэме «Василий Теркин»

Для участия в викторине нужно прочитать поэму, тогда вы без труда сможете ответить на вопросы викторины. А три самых активных участника – туляка получат подарок от музея.

с 20.00 до 22.00 Цикл онлайн-лекций «История одного предмета»

Каждый предмет имеет свою историю… А если эта история передается из уст в уста на протяжении многих лет – это превращается в легенду. А расскажут вам эти легенды сотрудники музея

21.00 Онлайн-лекция «Символ времени»

О виртуальной реальности - символе новой эпохи в музейном деле

22.00 Презентация конкурса «Я увидел, я услышал ветерана…»

Тульский военно-исторический музей представляет победителей городского конкурса школьных сочинений «Я увидел, я услышал ветерана…».

23.00 Презентация конкурса «В истории – навсегда!»

Участники проекта создали видеоролики с рассказом о людях, прошедших через горнило войны, тружениках тыла или детях войны, используя фотографии и документы из семейных архивов, кадры документальной военной кинохроники, стихи и песни. Видеоролики победителей и призеров конкурса можно увидеть на странице группы музея «ВКонтакте».

Тульский музей изобразительных искусств

Флэшмоб «Застывшее застолье»

В соцсетях участникам предлагают составить собственные эссе-натюрморты времен самоизоляции-2020, пользуясь эмблемами 450-тилетней давности или, может быть, предложить собственные, актуальные символические трактовки.

19.00 «Роскошь «тихой жизни». Символизм фламандского натюрморта»

О фламандском натюрморте в коллекции ТМИИ рассказывает научный сотрудник музея М.А.Серова

20.00 «Аз есмь царь». Символика власти в русском парадном портрете 17-18вв».

Рассказывает методист ТМИИ Е.Н.Рябова

21.00 «Полны ангельских крылий надо мной небеса»

Ночная видео-экскурсия по произведениям западноевропейского искусства в экспозиции ТМИИ, содержащим

элементы христианской символики.

22.00 «Слово о полку Игореве-2 или история между пробелом и темным местом»

Артист-толк с художником Людмилой Горловой о её проекте по мотивам древнерусского текста «Слово о полку Игореве»

Музей «Тульские самовары»

16 мая 18.00

«С самоваром сквозь эпохи»

Зрителям предлагают совершить путешествие во времени и узнать особенности бытования самовара в разных сословиях до революции, как памятные, исторические события нашли отражение в декоре самовара, как самовар раскрывает талант своего мастера.

19.00 Видео «Мастер-класс по пряничным доскам»

Покажут все этапы изготовления деревянных форм для тульских пряников. Вы сможете попасть в мастерскую резчика пряничных форм, своими глазами увидеть их создание от эскиза до готовой работы. Увидеть насколько сложен и кропотлив, но все же безумно интересен процесс создания такого предмета как пряничная доска.

20.00 Видео «Мастер-класс по изготовлению закладок в виде самоваров»

Музей самоваров не перестает делится со своими посетителями полезными и интересными мастер-классами. 16 мая предложат сделать закладку в виде самовара.

В течение дня флешмоб «С самоваром за столом»

Участникам предлагают делать фотографии за столом, с чаем, угощениями, самоваром - предметами, которые являются символами уюта, тепла и гостеприимства. Собираем и публикуем их у себя на странице.

Музей декоративно-прикладного и современного искусства

22.00 Презентация ролика Музея декоративно-прикладного и современного искусства

Музей декоративно-прикладного и современного искусства готовится к открытию. Презентуют ролик о символах в вышивке, который вошёл в постоянную экспозицию нового музея.

Все мероприятия проводятся в соцсетях музеев.

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