АО «АК «Туламашзавод»: с заботой о ветеранах

Мужество, долг, отвага, ночи в окопах, ранения и смерть товарищей - эта победа далась советским людям непростой ценой. Осознавая это, АО «АК «Туламашзавод» продолжает заботиться о тех, кто подарил нынешним и будущим поколениям свободу и мирное небо над головой.

Пример мужества

- Мы не сразу узнали, что кончилась война. А когда пришло известие, мы ходили плакали и обнимались, - с дрожью в голосе вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хрипунов.

Сегодня на его груди ордена и множество медалей. Каждая – по-своему дорога. А еще они напоминают о том непростом пути, через который ему пришлось пройти.

Заводчане самоотверженно ковали ПобедуФото: материалы пресс-служб

Когда грянула война, Виктор Хрипунов трудился в железнодорожном депо. Наравне со взрослыми юный мальчишка обслуживал бронепоезд «Туляк», копал рвы. А в марте 1943 года самовольно отправился на фронт. Виктору Хрипунову было тогда 17 лет. В составе 54-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в наступлении на Донбассе. Затем были Белоруссия и Польша.

Известие об окончании войны застало Виктора Васильевича под Кенигсбергом. Здесь вместе с другими своими боевыми товарищами он участвовал в боях в течение 92 дней. По словам ветерана, они продолжались днем и ночью.

После демобилизации вернулся на железную дорогу. Когда начались сокращения, перешел на «Машзавод». Здесь Виктор Васильевич отработал 36 лет на спецпроизводстве. Годы, проведенные на предприятии, до сих пор вспоминает с улыбкой. «Туламашзавод» продолжает проявлять участие в жизни ветерана и на пенсии.

- Помогли с ремонтом квартиры, оказали материальную поддержку. Спасибо за проявленные внимание и уважение, - говорит Виктор Васильевич.

Пример мужества и героизма – фронтовичка Людмила Зосимова. Она ушла добровольцем на фронт в 18 лет. Трудилась медсестрой в полевом госпитале 9 гвардейского стрелкового корпуса 61 армии. Ее фронтовой путь был связан с Украиной, Белоруссией, Прибалтикой, Польшей. Победу встретила в Берлине. И даже расписалась на стенах Рейхстага в мае 1945 года.

Спустя 3 года, вернулась в оружейную столицу. А в 1951 году устроилась на «Машзавод». Здесь на протяжении долгих лет продолжался ее трудовой путь.

Людмила Александровна имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Сегодня она одна из тех, кого чествует предприятие.

Детство, опаленное войной

Среди тех, кто отметил юбилейную дату с особым трепетом, – Николай Бачурин. Николай Федорович родился в 1940 году. Его детство пришлось на тяжелые военные годы: были и голод, и упорная борьба за выживание.

На «Машзавод» Николай Федорович пришел после службы в армии. Здесь трудился электромонтажником.

- Пришел на завод после армии пацаном. Потом постепенно взрослел. Конечно, работа была трудной. И по 12 часов оставались. И в выходные могли работать. Бывало по-всякому, - вспоминает Николай Бачурин.

Но было и много радостных моментов. На предприятии Николай Федорович проработал без малого полвека. Успевал не только трудиться в цеху, но и вести активную социальную жизнь. Доказательство тому – членство в совете ветеранов. Он отчетливо вспоминает, как сам в числе активистов совета приходил поздравлять ветеранов, вручал денежные подарки от лица предприятия.

Сегодня он и сам в числе бывших тружеников завода с благодарностью получает поздравления. К сожалению, из-за карантина это происходит дистанционно.

- Предприятие не забывает. Спасибо! - искренне благодарит Николай Федорович.

В преддверии знаменательной даты АО «АК «Туламашзавод» выделило каждому участнику Великой Отечественной войны денежные подарки в размере 50 тысяч рублей.

По 30 тысяч рублей получили бывшие работники «Туламашзавода» - труженики тыла, а также жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы фронтовиков.

Это одна из многих мер поддержки, которые оказывает предприятие во главе с руководителем Евгений Дроновым своим сотрудникам. На «Туламашзаводе» помнят о каждом: это сродни большой семье, где никто не остается без должного внимания. В свою очередь прошлые и нынешние поколения заводчан отзываются словами благодарности за такую заботу со стороны руководства к их нуждам. Ведь далеко не каждое предприятие делает столько для своих сотрудников. Наверное, поэтому работники «Туламашзавода» искренне считают: завод - это моя жизнь, моя семья!

Дань Памяти

Еще одним подарком заводчанам от предприятия к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. стал сквер. Зеленый уголок появился на месте бывших очистных сооружений на территории АО «АК «Туламашзавод».

С идеей его обустройства выступил Совет ветеранов. Генеральный директор Евгений Дронов инициативу одобрил и принял решение осуществить задуманное.

Еще одним подарком заводчанам от предприятия к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. стал сквер.Фото: материалы пресс-служб

К воплощению идеи подошли творчески. Туда завезли плодородный грунт и высадили 75 елей. Их посадку дополнили декоративными кустарниками с разноцветной листвой: ивами, кустами сирени, а по периметру зеленого уголка высадили клены. Рядом установили памятный знак «Сквер «75 лет Победы».

На предприятии отмечают: главная цель обустройства нового сквера – это, прежде всего, дань памяти всему народу-победителю. А в частности, жителям города-героя, проявившим себя в годы войны на передовой и в тылу.

В сквере высадили 75 елей.Фото: материалы пресс-служб

Подвиг простого народа

Эту гордость за земляков машиностроители выразили и в словах песни. Автор песни - заведующий кабинетом Центрального Дома Российской Армии им. М. В. Фрунзе, полковник Генерального штаба в отставке, заслуженный артист России Станислав Шубин. Исполняет песню сам автор. А идея принадлежит генеральному директору АО «АК «Туламашзавод», Герою Труда РФ Евгению Дронову. В частности, звучат такие строчки:

Этот подвиг простого народа

В сердце я навсегда сберегу.

Те бои сорок первого года,

Когда город не сдали врагу.

Рвались танки и орды фашистов.

Туляки плену смерть предпочли.

Храбро билась бригада чекистов.

Ополченцы в бессмертье вошли.

На песню выпущен клип. Его туляки смогли увидеть в День Победы в эфире регионального телевидения. А также прослушать саму композицию в радиоэфире. Сейчас видеоролик доступен в интернете и на сайте tula.kp.ru. (16+)