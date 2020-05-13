Полторы тысячи лиц – полторы тысячи судеб

Накануне 75-летия Победы памятник, посвященный работникам предприятия -ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, обрел новый вид. Вместо ранее установленной тут стелы появилось панно размером 7 метров в длину и 4,5 метра в высоту в виде развивающегося знамени, составленное из нескольких тысяч фрагментов.

Более полугода велась работа по его созданию - с сотрудников «СПЛАВа» собирались памятные им фотографии военных лет, портреты их родных, прошедших через Великую Отечественную. Также в коллаже из более чем 1500 миниатюрных изображений - снимки военной хроники.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Глядя на монумент, можно изучать историю Великой Победы. Здесь отображены танковые бои, авиационные сражения, штурм Берлина – все фотографии складываются в изображение легендарной «Катюши», прародительницы реактивных систем залпового огня.

Каркас монумента изготовлен из металла, обшитого алюминиевой композитной панелью под мрамор. Конструкция легкая, прочная, долговечная, а в центре знамени расположена светодиодная модульная панель с имитацией вечного огня.

Автором памятника выступил нижегородский фотохудожник Игорь Пшеницын - член Союза дизайнеров России, который в 2014 году был отмечен почетным званием за социально-исторический фотопроект «Стена памяти». Как он сам признается, идея руководства «СПЛАВа» создать монумент, посвященный тем людям, которые воевали на «Катюшах», а сегодня их родственники создают «Грады», «Ураганы», «Смерчи» и «Торнадо», оказалась делом непростым, но почетным и творчески интересным.

С заботой о ветеранах

Символично, что новый монумент появился на НПО «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева в юбилейный год для предприятия, ведь «СПЛАВ» - ровесник Великой Победы.

Прежний мемориал, созданный силами работников «СПЛАВа», сотрудниками цехов №20 и №10, просуществовал четверть века. Открывая новый монумент, генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» Александр Смирнов подчеркнул, что 9 Мая - это особый праздник для всей страны:

- Эта дата неразрывно связана с подвигом народа, отстоявшим в тяжелой борьбе свою свободу и независимость, поднявшим страну из руин в послевоенные годы. В семье каждого из нас есть свой герой, и наша задача передать будущим поколениям память о них. Только так можно сохранить историю нашей страны, не дать переписать ее.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В канун Дня Победы на «СПЛАВе» всегда чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечать этот великий праздник вместе, почти по-домашнему, - традиция предприятия. И это не удивительно. Первыми работниками «СПЛАВа» стали солдаты, пришедшие с войны, и труженики тыла. 274 сотрудника предприятия сражались на фронте, больше тысячи ковали победу в тылу.

Сейчас под шефством «СПЛАВа» - 6 ветеранов Великой Отечественной войны и 32 труженика тыла. Каждому из них в преддверии Дня Победы сотрудники предприятия вручили подарки и материальную помощь.

Боевой и трудовой подвиг

На торжественном митинге также выступил представитель профсоюзной организации Михаил Максимов, отметивший, что традиционно накануне праздника Великой Победы всегда ветеранов предприятия приглашают на общую встречу.

- Увы, в этом году такой встречи не получилось, - сказал он. - Хотя сегодня повод для этого был бы особым – у нас на территории появилась новая стела, посвященная защитникам и победителям в той ужасной войне. Мы все склоняем головы перед теми, кто не вернулся с фронта.

За 75 лет многих, очень многих из тех ветеранов и тружеников тыла, создававших НПО «СПЛАВ», больше нет с нами. Так пусть эта стела будет служить символом памяти их боевому и трудовому подвигу.

В свою очередь представитель Совета ветеранов НПО «СПЛАВ» Евгений Моисеев подчеркнул, что праздник Победы стоил множества жизней защитников нашей Родины. В 1941 году почти пять сотен вражеских дивизий прорвались через ее границу, но Красная Армия сдержала этот напор:

- Но это победа не только армии, но и тыла. Наше предприятие - прямой наследник Тульского комбайнового завода, который ковал оружие для фронта, находясь в эвакуации. Живые свидетели тех событий рассказывали, что станки запускали, даже не сняв их с железнодорожных платформ: на ветру и при сибирских морозах, под открытым небом. В Челябинске с конвейера меньше, чем каждые полтора часа, сходил новый танк. Не даром есть поговорка, что медаль за бой и медаль за труд – из одного металла льют.

Алексей Левшин из Совета молодых специалистов выразил огромную признательность всем ветеранам, которые обеспечили последующим поколениям мир и благополучие:

- На Совет молодых специалистов легла особая задача сохранить память о подвиге наших предков и нести ее дальше. Благодаря нашему предприятию, выпускаемому здесь вооружению, мы имеем гарант мирного неба над головой, и этим стоит гордиться.

С фронтовыми песнями

В тот же день во дворе домов, расположенных на улице Кирова, 198 и 200, состоялся праздничный концерт под открытым небом для ветеранов «СПЛАВа», живущих здесь.

Перед вышедшими на свои балконы и отворившими окна своих квартир – благо, что погода позволяла – выступили работники предприятия, а также солист Тульской областной филармонии, выпускник музыкального училища им. А.С. Даргомыжского Михаил Гришин, исполнивший всем известные песни военных лет – от «Темной ночи» до «Дня Победы».