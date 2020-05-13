Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человека

Из-за коронавируса в Тульской области скончались еще 2 человека. Одна из них - 59-летняя жительница Воловского района. У женщины подтвердился COVID-19 после смерти.

Она поступила в инфекционное отделение Ефремовской районной больницы в состоянии комы. В анамнезе женщины – патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пациентка скончалась в стационаре от внебольничной пневмонии.

В тульской больнице скончался 64-летний житель Ясногорска от двусторонней полисегментарной пневмонии с положительным результатом на COVID-19. Он поступил в стационар в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию осложняло онкологическое заболевание. На фоне проводимой терапии прогрессировала дыхательная недостаточность. Медики не смогли спасти его жизнь.

Общее число заболевших составило 16 человек.