2020-05-13T12:04:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человекаЧисло умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человекаФото: Алексей ФОКИН
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Из-за коронавируса в Тульской области скончались еще 2 человека. Одна из них - 59-летняя жительница Воловского района. У женщины подтвердился COVID-19 после смерти.

Она поступила в инфекционное отделение Ефремовской районной больницы в состоянии комы. В анамнезе женщины – патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пациентка скончалась в стационаре от внебольничной пневмонии.

В тульской больнице скончался 64-летний житель Ясногорска от двусторонней полисегментарной пневмонии с положительным результатом на COVID-19. Он поступил в стационар в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию осложняло онкологическое заболевание. На фоне проводимой терапии прогрессировала дыхательная недостаточность. Медики не смогли спасти его жизнь.

Общее число заболевших составило 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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