Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 63 человека
По состоянию на 13 мая, в Тульской области зафиксировано еще 63 случая выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 394 человека.
Вместе с тем стало известно 89 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU