Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 мая 2020: диагноз подтвердился у 89 человек

По состоянию на 13 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 89 человек. Заболели жители жители Тулы, Донского, Белевского, Узловского, Алексинского, Щекинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Чернского и Ясногорского районов.

Из них 11 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших за все время достигло 2 060.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 63 человека

Все излечившиеся - жители Тулы (подробности)

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человека

Это 59-летняя жительница Воловского района и 64-летний житель Ясногорска (подробности)