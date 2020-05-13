2020-05-13T12:04:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 13 мая 2020: диагноз подтвердился у 89 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 13 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
В Тульской области диагноз подтвердился у 89 человекВ Тульской области диагноз подтвердился у 89 человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 13 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 89 человек. Заболели жители жители Тулы, Донского, Белевского, Узловского, Алексинского, Щекинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Чернского и Ясногорского районов.

Из них 11 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших за все время достигло 2 060.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 63 человека

Все излечившиеся - жители Тулы (подробности)

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 13 мая 2020 года составило 2 человека

Это 59-летняя жительница Воловского района и 64-летний житель Ясногорска (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле телефонный мошенник обманул пенсионерку почти на три млн рублей
Житель Тульской области похитил четырех кроликов
К концу мая в Тульской области появится более двух тысяч коек для больных коронавирусом
14 мая в Туле ограничат движение по ул. Шишкина и ул. Морозова
13 мая в Туле останутся без света дома на ул. Токарева и ул. Колетвинова
В тульском экзотариуме появились геккон Кюля и иглистые мыши
В Киреевске 16 домов оставались без воды из-за порыва водовода
Погода в Туле 13 мая: переменная облачность, сильный ветер и +12 градусов
В центре Тулы лихач на иномарке устроил гонки
Туляк украл чужой кошелек на заправке
Спустя 20 лет в Тульской области нашли убийцу продавца магазина
В Тульской области дезинфицируют мусорные контейнеры
Тульским УК начнут бесплатно предоставлять дезинфицирующее средство для обработки подъездов