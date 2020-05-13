Выход из режима ограничений в Тульской области: когда туляки выйдут на работу

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в Тульской области будут снимать поэтапно. План может корректироваться с учетом эпидобстановки. Сейчас он включает 4 этапа.

Первый этап уже стартовал 12 мая. Свою работу могут возобновить промышленные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств; киоски и павильоны; небольшие магазины площадью не более 200 кв. метров, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом; плавательные бассейны; пункты самовывоза.

На втором этапе откроют магазины в муниципалитетах, где зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом. Площадь торговых залов таких объектов не должна превышать более 500 кв. м. Магазины также должны быть оборудованы отдельным наружным (уличным) входом;

Смогут возобновить работу и общепиты с площадью зала до 50 кв. метров, (с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований, без проведения развлекательных мероприятий).

Третий этап позволит возобновить деятельность рынков и ярмарок при соблюдении требований Роспотребнадзора;

Кроме того, откроются общепиты с площадью зала до 100 кв. метров (с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований и без проведения развлекательных мероприятий).

На четвертом этапе возобновят деятельность кружки и спортивные секции; откроются туристические объекты, музеи, общественные пространства.

Начнут работать и все организации и ИП, чья деятельность была ранее приостановлена; объекты сферы торговли и услуг большей площади без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, гостиницы и предприятий общественного питания.