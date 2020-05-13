2020-05-13T09:01:07+03:00
Общество

Оплачивайте квитанции из дома с помощью дистанционных сервисов Сбербанка

Большинство платежей жителей Тульской области - платежи по квитанциям за ЖКХ и за образовательные услуги
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Оплачивайте квитанции из дома с помощью дистанционных сервисов СбербанкаОплачивайте квитанции из дома с помощью дистанционных сервисов Сбербанка
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Такие платежи, как правило, оплачиваются туляками самостоятельно через сервис Сбербанк Онлайн, в течение 7-15 секунд с применением QR-кода.

А если нет QR-кода?

Однако часть квитанций – к примеру, госпошлины, штрафы, патенты, постановления, социальные взносы, платежи за обучение, общежитие, не содержат QR-код и достаточно сложны для самостоятельной оплаты.

Оплачивая квитанции самостоятельно, вы не только экономите свое время и заботитесь о безопасности, но и имеете возможность сэкономить на комиссии за перевод платежа

Оплачивая квитанции самостоятельно, вы не только экономите свое время и заботитесь о безопасности, но и имеете возможность сэкономить на комиссии за перевод платежа

Тульским отделением ПАО Сбербанк реализован сервис оплаты таких квитанций с помощью введения дополнительных разделов в меню удаленных сервисов оплаты:

- «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи». В этом разделе содержатся все бюджетные организации, добавлены подсказки для проведения платежа.

- «Образование». В указанном разделе содержатся крупные учреждения среднего и высшего образования, также добавлены подсказки для проведения платежа.

Тульским отделением ПАО Сбербанк реализован сервис оплаты таких квитанций с помощью введения дополнительных разделов в меню удаленных сервисов оплаты

Тульским отделением ПАО Сбербанк реализован сервис оплаты таких квитанций с помощью введения дополнительных разделов в меню удаленных сервисов оплаты

Для упрощения оплаты в адрес бюджетных организаций и образовательных учреждений добавлена возможность их поиска по ИНН в разделе «Платежи и Переводы».

Оплачивая квитанции самостоятельно, вы не только экономите свое время и заботитесь о безопасности, но и имеете возможность сэкономить на комиссии за перевод платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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