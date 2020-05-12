В Тульской области выросли цены на овощи - картофель, лук, капусту, морковь. За первую неделю он составил от 1 до 4,3%. Об этом говорили на заседании в правительстве региона.

Было отмечено, что это сезонный рост цен. В тульском УФАС держат его на контроле. Основания для вмешательства антимонопольных органов нет.

Что касается ажиотажного спроса на продукты питания и средства первой необходимости, то он отсутствует. Запасы пополняют регулярно. Нет проблем и с поставками. Торговые сети принимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.

Глава региона Алексей Дюмин поручил комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с УФАС продолжить мониторинг ситуации с ростом цен и не допустить их искусственного завышения.