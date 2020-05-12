Масочный режим в Туле в период коронавируса: для чего необходим и что грозит нарушителям

В Туле, Новомосковске, Щекинском, Веневском, Заокском,Тепло-Огаревском и Ясногорском районах ввели обязательный «масочный» режим. К этим мерам прибегли для того чтобы предотвратить распространение коронавируса.

За отсутствие масок в общественных местах нарушителям грозит административный штраф: сумма варьируется от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Также всем тулякам рекомендовано в общественных местах использовать перчатки.

Отметим, что грудным детям маски не нужны. Кроме того, «масочный» режим в остальных районах области по-прежнему носит рекомендательный характер.