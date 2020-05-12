Справка и не более двух человек на дорожке: как начинают работать тульские бассейны

Из-за вспышки коронавируса плавательные дорожки опустели в конце марта. Спустя полтора месяца, бассейнам Тульской области разрешили работать, но при соблюдении определенных требований. Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Например, посетителей обязали приносить с собой справку о том, что они не находятся под медицинским наблюдением по новой коронавирусной инфекции. А персонал бассейнов теперь должен находиться в масках.

С учетом требований Роспотребнадзора, организации постепенно начинают открываться. «КП-Тула» выяснила, какие изменения произошли в работе ряда бассейнов города.

Бассейн ТулГУ уже ждет посетителей, которые получили соответствующие справки. В связи с новыми требованиями здесь увеличили время между сеансами. Промежуток в час будут использовать для дезинфекции и для того, чтобы исключить пересечение входящих и выходящих людей. В целом сеансы начинаются с 7.00. На данный момент последний стартует в 20.20. Одновременно в бассейне смогут находиться 12 человек - по 2 человека на каждой из 6 дорожек.

Со временем начала работы еще не определился бассейн «Арсенал». В настоящее время здесь проводят подготовку к открытию. О точной дате начала приема посетителей сообщат дополнительно.

Пока были введены ограничительные меры в бассейне ТГПУ им. Л.Н. Толстого начался ремонт. Сейчас работы продолжаются. Начнет принимать посетителей бассейн по их завершении. Это произойдет 31 мая.

ВАЖНО!

Требования для работы плавательных бассейнов

- На входе в здание у посетителей бассейна должны измерять температуру бесконтактным способом. В случае выявления повышенной температуры и респираторных симптомов в бассейн не пустят;

- должна быть обеспечена регистрация посетителей (Ф.И.О, адрес места жительства, контактный телефон) для определения возможного круга контактных лиц по коронавирусу;

- посетить бассейн можно только при наличии справки о том, что посетитель не находится под медицинским наблюдением по COVID-19; Ее можно получить в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно совершить звонок в медучреждение. После этого справка придет на электронную почту;

- ежедневно перед началом и в течение рабочей смены будут проводить бесконтактную термометрию персонала и при выявлении повышенной температуры и респираторных симптомов изолировать таких сотрудников, отстранять от работы и направлять к врачу;

- обеспечить соблюдение персоналом масочного режима и организовать его обследование на наличие новой коронавирусной инфекции с периодичностью 1 раз в неделю;

- обеспечить нахождение на дорожках (ванне) бассейна одновременно не более 2 посетителей и соблюдать перерыв между плавательными сеансами не менее 40 минут для исключения пересечения входящих и выходящих лиц;

- проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств в местах общего пользования (раздевалки, санузлы, душевые, холлы и др.) между плавательными сеансами;

- обеспечить в местах общего пользования наличие антисептиков для обработки рук посетителей;

- принять меры, исключающие скопление людей до и после плавательных сеансов в местах общего пользования;

- обеспечить раздевалки бактерицидными облучателями закрытого типа.