Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 мая 2020 года составило 20 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 12 мая, в Тульской области зафиксировано еще 20 случаев выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы, Дубны и Киреевского района. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 331 человек.
Вместе с тем стало известно 90 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU