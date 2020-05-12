Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 мая 2020 года составило 20 человека

По состоянию на 12 мая, в Тульской области зафиксировано еще 20 случаев выздоровления после коронавируса. С болезнью справились жители Тулы, Дубны и Киреевского района. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 331 человек.

Вместе с тем стало известно 90 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.