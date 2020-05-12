Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 мая 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

По состоянию на 12 мая в Тульской области коронавирус подтвердился у 90 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Ефремовского, Веневского, Заокского, Киреевского, Плавского, Узловского и Щекинского районов.

Из них 14 человек работают в Московской области, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших за все время достигло 1 971.

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