Пик заболевания коронавирусной инфекцией ожидается в Тульской области в ближайшие три недели

В ближайшие три недели в Тульской области ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Благодаря введенным ограничительным мерам показатели заболеваемости будут не такими высокими, какими могли быть. Об этом доложил главный санитарный врач региона на совещании в правительстве.

Также было отмечено, что ежедневно в Тульской области делают до 3 тыс. исследований. Всего в обследовали более 42 тыс. человек.

В настоящее время в регионе лабораторно подтвержден 1 881 случай заболевания, 325 человек из этого числа выздоровели.

У 163 заболевших коронавирус протекает в тяжёлой форме. У 937 - в лёгкой форме и без клинических проявлений. Они получают медицинскую помощь на дому.

В регионе развернуто 1 269 коек для лечения больных с коронавирусом, 661 койка оборудована кислородом, из них 182 оснащены ИВЛ. В регион планируют поставить еще 69 аппаратов ИВЛ.