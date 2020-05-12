2020-05-12T11:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболевания коронавирусной инфекцией ожидается в Тульской области в ближайшие три недели

Об этом стало известно на совещании в правительстве региона
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФокинФото: Алексей Фокин
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В ближайшие три недели в Тульской области ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Благодаря введенным ограничительным мерам показатели заболеваемости будут не такими высокими, какими могли быть. Об этом доложил главный санитарный врач региона на совещании в правительстве.

Также было отмечено, что ежедневно в Тульской области делают до 3 тыс. исследований. Всего в обследовали более 42 тыс. человек.

В настоящее время в регионе лабораторно подтвержден 1 881 случай заболевания, 325 человек из этого числа выздоровели.

У 163 заболевших коронавирус протекает в тяжёлой форме. У 937 - в лёгкой форме и без клинических проявлений. Они получают медицинскую помощь на дому.

В регионе развернуто 1 269 коек для лечения больных с коронавирусом, 661 койка оборудована кислородом, из них 182 оснащены ИВЛ. В регион планируют поставить еще 69 аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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