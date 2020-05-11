2020-05-11T17:05:20+03:00
Звезды

Тульский сказочник ежедневно читает детям сказки в режиме онлайн

Происходит это каждый вечер на платформе онлайн-конференций ZOOM
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский сказочник ежедневно читает детям сказки в режиме онлайнТульский сказочник ежедневно читает детям сказки в режиме онлайнФото: соцсети
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Известный тульский радиоведущий и шоумен Гаврила Путевый решил стать своеобразным виртуальным Оле Лукойе. Правда, костюм, по его признанию, не совсем соответствует классическому образу легендарного детского волшебника, но… лиха беда начало!

- На самом деле читать детям сказки через онлайн-трансляции пришла еле лет десять с лишним назад, когда дочка Соня была совсем еще маленькой. Даже сами сюжеты зачастую приходилось придумывать частично на ходу, потому как ночник в спальне не всегда способствовал прямому прочтению текста книг, - признается он. – Иногда и сама она мне помогала, потому как очень любила сочинять и судьбы героев оказывались далеко от авторского оригинала… В воздухе уже тогда витала не совсем еще определившаяся идея о том, что я мог бы это делать в более широких масштабах, но в то время это было как-то неактуально. В отличие от сегодняшних дней.

Гаврилу Путевого как свадебного ведущего неоднократно называли тульским волшебником – в праздник он обычно вплетает элементы чудес, и, вот, кажется, сказочный проект, о которым шоумен только думал, начал воплощаться в жизнь. Ежедневные трансляции начинаются ровно в 19.00.

- Я очень люблю работать с детьми – это у меня еще со студенческих времен, - говорит онлайн-сказчоник. – Тогда я, еще будучи в педотряде, вел секцию спортивных единоборств среди воспитанников Яснополянского дома-интерната. Находил определенные психологические подходы – а пацаны там были, что называется, не из «легких» – так что ребята, занимавшиеся у меня, подтягивали и учебные достижения.

К каждой трансляции тульский Оле Лукойе готовится основательно: несколько раз прочитывает текст сказки, заранее готовит музыкальную подложку. А после самой сказки еще и проводит викторину со своими виртуальными слушателями – получается полноценный эфир.

- Очень люблю «Ежика в тумане», - признается Гаврила Путевый. – Мне кажется, это мое лучшее авторское прочтение, я готов повторять его хоть каждый вечер. Но специфика трансляций требует каждый раз новой сказки, поэтому в моем исполнении уже есть и «Золотая рыбка», и «По щучьему велению», и многое-многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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